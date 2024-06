À l’issue de sa défaite face à son amie Aryna Sabalenka au 3e tour de Roland‐Garros, la joueuse espa­gnole a tenu à lui rendre un bel hommage.

« Nous nous sommes rencon­trées lors d’un tournoi d’ex­hi­bi­tion et nous nous sommes immé­dia­te­ment connec­tées. C’est une personne natu­relle et honnête, je pense que le tennis a besoin de filles comme elle parce qu’elle aime ce sport et a beau­coup de charisme. J’espère qu’elle gagnera 10 tour­nois du Grand Chelem parce qu’elle le mérite. En dehors du terrain, elle essaie toujours d’aider les autres. Je pense qu’elle est l’une des favo­rites pour remporter Roland Garros 2024. »