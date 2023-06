Blessée et absente de mai à décembre 2022 en raison d’une opéra­tion au genou, Anastasia Pavlyuchenkova, classée cette semaine à la 333e place mondiale et qui a utilisé son deuxième et dernier clas­se­ment protégé en Grand Chelem pour Roland‐Garros, s’est brillam­ment quali­fiée pour les quarts de finale en venant à bout de la Belge Elise Mertens ce dimanche (3−6, 7–6(3), 6–3).

De passage en confé­rence de presse, la Russe, qui ne pourra pas utiliser son clas­se­ment protégé pour Wimbledon et qui ne pourra égale­ment entrer ni dans le tableau prin­cipal ni en quali­fi­ca­tion, s’est vu suggérer par un jour­na­liste de demander une invi­ta­tion. Et cela malgré tout ce qu’il s’est passé l’année dernière avec l’in­ter­dic­tion des joueurs russes et biélorusses.

« Vous êtes sérieux ? Vous pensez qu’a­près ce qu’il s’est passé l’année dernière, ils vont me donner une invi­ta­tion cette année ? Je peux essayer de demander. En fait, vous avez raison, merci. Je vais essayer de demander et je vous le dirai lors de la prochaine confé­rence de presse. Je croise les doigts. »