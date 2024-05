Éliminé au premier tour de Roland‐Garros, Rafael Nadal a désor­mais en ligne de mire les Jeux olym­piques de Paris qui débu­te­ront le 26 juillet prochain.

Normalement non‐éligible étant donné qu’il ne fait pas partie des quatre meilleurs joueurs espa­gnols au clas­se­ment ATP (275e mondial), le double médaillé d’or a utilisé, comme Pablo Carreno Busta, son clas­se­ment protégé (9e).

Une situa­tion qui ne fait pas du tout les affaires de Pedro Martinez, 47e joueur mondial et troi­sième meilleur joueur espa­gnol derrière Alcaraz (3e) et Davidovich Fokina (32e), qui se retrouve cinquième dans la hiérar­chie et donc auto­ma­ti­que­ment écarté pour les JO de Paris. Dans les colonnes de Relevo, l’Espagnol a fait part de son amertume.

« Dans ce cas, le clas­se­ment protégé est une injus­tice, qu’il s’agisse ou non de Rafa, que nous voulons tous voir aux Jeux olym­piques, y compris moi en tant que fan. Je ne pense pas que ce soit tout à fait juste. C’est comme si je me bles­sais main­te­nant et que, dans quatre ans, j’uti­li­sais le clas­se­ment protégé aux Jeux de Los Angeles. Les Jeux sont un événe­ment spécial et je pense que cette année, je mérite d’aller aux Jeux olym­piques. Et ne pas y aller à cause d’une telle situa­tion est un peu injuste. Mais on ne peut pas le contrôler et c’est tout. J’avais vrai­ment hâte d’aller aux Jeux olym­piques et encore plus ici à Paris. Je dois essayer de me battre pour une place, parce que je crois vrai­ment que je la mérite. J’ai fait du bon travail et j’ai gagné beau­coup de matches cette année. Mais si cela ne dépend pas de moi, je ne peux pas le contrôler. »