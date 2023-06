Jessica Pegula est remontée.

Alors que seule­ment un match féminin a été programmé en session de nuit sur cette édition 2023 de Roland‐Garros, comme c’était déjà le cas en 2022, l’Américaine, membre de conseil des joueuses de la WTA, a fait part de sa décep­tion dans une tribune écrite pour la BBC.

« Le manque de matches fémi­nins dans les sessions nocturnes de Roland‐Garros cette année est déce­vant. Seule une des dix séances nocturnes a mis en vedette des joueuses de la WTA, à savoir Aryna Sabalenka contre Sloane Stephens au quatrième tour dimanche. Nous voulons voir plus de femmes à ces places, pour mettre en avant de bons matchs de tennis si possible, donc ce n’est pas idéal qu’il n’y ait eu qu’un seul match en prime time pour nous. Je suis membre du conseil des joueuses de la WTA et cette ques­tion a souvent été soulevée. L’année dernière, lors­qu’il n’y a eu qu’un seul match féminin en nocturne, nous en avons parlé aux orga­ni­sa­teurs de tour­nois. Cette édition est d’au­tant plus déce­vante que nous avons essayé d’y remé­dier. Nous n’avons constaté aucune amélio­ra­tion. Nous ne savons pas exac­te­ment ce qui s’est passé. Après l’évé­ne­ment, lorsque nous ferons le suivi des tour­nois du Grand Chelem et que nous donne­rons notre avis, je suis sûre que nous expri­me­rons notre mécon­ten­te­ment de ne pas voir plus de matchs fémi­nins au programme de la soirée. Je ne dis pas que chaque match sera extra­or­di­naire, mais si nous n’en avons pas l’oc­ca­sion, comment pourrons‐nous le montrer ? »