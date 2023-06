Alors que Jessica Pegula, 3e joueuse mondiale, a été battue par la Belge Elise Mertens (6−1, 6–3 en 1h20), ce vendredi au troi­sième tour de Roland‐Garros, sa défaite fait écho à une tribune qu’elle a écrite ce jeudi 1er juin chez nos confrères anglais de la BBC.

Une tribune dans laquelle elle explique avoir été victime d’une intoxi­ca­tion alimen­taire lors de son arrivée à Paris, ce qui a tota­le­ment déréglé sa préparation.

« Cette semaine, à Roland‐Garros, ma prépa­ra­tion a été complè­te­ment cham­boulée par une intoxi­ca­tion alimen­taire lors de ma première nuit et de mon premier dîner à Paris. Je n’ai plus jamais mis les pieds dans un restau­rant depuis, car j’ai trop peur d’y manger. Je ne sais pas exac­te­ment ce qui a causé les dégâts. J’ai mangé des escar­gots – j’adore les escar­gots – mais tous les autres membres de mon groupe en ont mangé. J’ai aussi mangé du saumon, alors peut‐être que c’était un mauvais morceau de poisson. J’ai vomi toute la nuit et je n’ai pas beau­coup dormi. C’était après mon arrivée à Paris le mardi, je ne me suis pas entraînée le mercredi, je me suis entraînée le jeudi – mais ce n’était pas beau à voir. Je ne pouvais presque rien faire. J’avais beau­coup de nausées et de reflux gastriques, je ne mangeais pas. J’avais peur de manger quoi que ce soit. Je n’avais pas d’ap­pétit. Cela a duré quatre ou cinq jours, mais je ne pouvais pas rester au lit, j’avais un tas de choses à faire. »