Le coach de Corentin Moutet n’est pas vrai­ment satis­fait de la program­ma­tion qui a été imposé à son joueur.

Pour lui, cela a eu un impact sur le duel entre son poulain et Sinner comme il l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe.

Il est diffi­cile de lui donner tort car le central a fait du bruit mais pas plus comme à son habitude.

« Corentin a bien commencer par un set et un break, mais j’étais déçu pour lui que le public n’ait pas plus poussé. Ses trois derniers matches, c’était de la folue. Là, il a donné toutes les raisons au public de s’en­flammer et ça ne s’est pas enflammé. Trop de gens sont venus comme au théâtre, juste pour prendre ses photos et être là. Je pense que si ça se joue sur le Lenglen, c’est un autre match »