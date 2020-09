Roland-Garros 2020 est officiellement lancé. Si sur le central, Jannik Sinner et David Goffin devraient se régaler, les conditions sont plus difficiles sur les courts annexes. La météo est déjà capricieuse. Il pleut, il y a du vent et il fait 11 degrés. Les joueuses et les joueurs vont devoir être solides mentalement.

Looks like two tournaments : Chatrier vs. Court 9 pic.twitter.com/WQd9JwphwH — José Morgado (@josemorgado) September 27, 2020