Vingt ans déjà. Le 10 juin 2000, Mary Pierce remportait Roland-Garros, son deuxième titre du Grand Chelem après celui acquis à Melbourne en 1995. La Tricolore avait réalisé une quinzaine exceptionnelle en disposant successivement de Monica Seles, Martina Hingis (la numéro 1 mondiale de l’époque) et Conchita Martinez en finale. Elle devenait la première joueuse française depuis Françoise Dürr en 1967 à remporter le titre du côté de la Porte d’Auteuil. Elle reste à ce jour la dernière joueuse tricolore à s’être imposée et y avoir été finaliste (en 2005). Numéro 3 mondiale, six finales de Grand Chelem dont deux titres pour un total de 18 trophées, Mary Pierce possède l’un des plus beaux palmarès du tennis français de l’ère moderne.

En bonus track, son célèbre lob entre les jambes face à Monica Seles…