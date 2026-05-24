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Pierre‐Hugues Herbert à l’ar­bitre lors de son duel contre Sonego : « Regarde‐moi dans les yeux ! Si tu ne t’ex­cuses pas après ça… »

Par
Baptiste Mulatier
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Si l’ar­bi­trage élec­tro­nique a été intro­nisé presque partout sur le circuit, Roland‐Garros fait figure d’exception en conser­vant ses juges de ligne. Un choix qui peut parfois provo­quer de vives tensions entre joueurs et arbitres.

Opposé à Lorenzo Sonego au premier tour de Roland‐Garros après être sorti des quali­fi­ca­tions, Pierre‐Hugues Herbert a perdu son sang‐froid lorsqu’une balle liti­gieuse n’a pas été annoncée faute. L’incident est survenu sur une balle de break en faveur de l’Italien, au début du cinquième set.

« Regarde‐moi dans les yeux, tu vas voir qu’elle est dehors ! Si tu ne t’excuses pas après ça, je ne te parle­rais plus jamais ! Tu n’ima­gines pas… », a lancé le Français, hors de lui.

L’amosphère est déjà élec­trique à Roland‐Garros !

Publié le lundi 25 mai 2026 à 00:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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