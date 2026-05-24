Si l’ar­bi­trage élec­tro­nique a été intro­nisé presque partout sur le circuit, Roland‐Garros fait figure d’exception en conser­vant ses juges de ligne. Un choix qui peut parfois provo­quer de vives tensions entre joueurs et arbitres.

Opposé à Lorenzo Sonego au premier tour de Roland‐Garros après être sorti des quali­fi­ca­tions, Pierre‐Hugues Herbert a perdu son sang‐froid lorsqu’une balle liti­gieuse n’a pas été annoncée faute. L’incident est survenu sur une balle de break en faveur de l’Italien, au début du cinquième set.

« Regarde‐moi dans les yeux, tu vas voir qu’elle est dehors ! Si tu ne t’excuses pas après ça, je ne te parle­rais plus jamais ! Tu n’ima­gines pas… », a lancé le Français, hors de lui.

Drama in the Lorenzo Sonego and Pierre Herbert match at Roland Garros.



Herbert stops play at 0–1 in the 5th set facing break point because he believes Lorenzo’s ball was out.



The umpire comes down and says the ball was in.



Pierre to the umpire : “You’re gonna see it. Look me… pic.twitter.com/aWU4HksGM8 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 24, 2026

L’amosphère est déjà élec­trique à Roland‐Garros !