L’Alsacien, qui est devenu papa assez récem­ment, a vécu ce Roland‐Garros d’une façon parti­cu­lière et inédite : « Ces deux semaines ont été diffé­rentes de tout ce que j’ai pu vivre par le passé en tant que joueur de tennis. Est‐ce que j’ai changé et je l’ai ressenti diffé­rem­ment ? Ça a été incroyable. D’où le craquage complet à la fin.

Quand on te demande : « Est‐ce que c’était le plus incroyable ? », au niveau des émotions, c’est celui où je suis monté le plus haut. Cela fait des souve­nirs à vie », a expliqué P2H qui aupa­ra­vant avait bien souligné l’ap­port extra­or­di­naire du public.

« En fait, je crois très sincè­re­ment, qu’on est tous en général à fleur de peau avec tout ce qui s’est passé depuis un an et demi. En plus, dans ma vie person­nelle, il y a eu l’ar­rivée de mon fils, Harper. Cela a cham­boulé pas mal de choses. J’ai vrai­ment le senti­ment que l’on a été accom­pa­gnés, du début jusqu’à la fin. »