La rédaction a sélectionné 9 matchs parmi les 32 de la journée de mercredi. Rafael Nadal dispute son 2ème tour face à l’Américain Mackenzie Mcdonald (236ème mondial). L’Espagnol, qui ne devrait pas avoir de problème à se qualifier, en profitera pour s’habituer aux conditions et monter en puissance.

Cinq survivants français seront sur les courts également ce mercredi pour tenter de se qualifier pour le 3ème tour. Chez les hommes, la journée s’annonce compliquée. Pierre-Hugues Herbert devra faire tout simplement un exploit contre Alexander Zverev, qu’on ne présente plus. Benjamin Bonzi affronte la pépite italienne Jannik Sinner, impressionnant lors de son premier match contre David Goffin. Hugo Gaston est lui opposé au 32ème joueur mondial Yoshihito Nishioka qui a écarté Felix Auger-Aliassime en trois sets. Autant dire qu’il est en grande confiance et que la tâche s’annonce ardue. Benoit Paire représente sûrement le plus grand espoir de qualification mais devra élever son degré d’implication s’il veut espérer l’emporter.

Enfin Caroline Garcia doit confirmer sa belle victoire au 1er tour face à Kontaveit contre une adversaire à sa portée.

Dans les autres rencontres, à noter un intéressant Wawrinka – Koepfer, l’Allemand ayant montré de belles choses à Rome et à Hambourg. Dominic Thiem et Serena Williams sont également en lice.

Un beau programme.

Retrouvez notre sélection de 9 matchs de la journée de mardi ci-dessous :



Rafael Nadal (ESP,2) – Mackenzie Mcdonald (USA)

Alexander Zverev (GER,6) – Pierre-Hugues Herbert (FRA)

Stanislas Wawrinka (SUI,16) – Dominic Koepfer (GER)

Dominic Thiem (AUT,3) – Jack Sock (USA)

Benoit Paire (FRA) – Federico Coria (ARG)

Benjamin Bonzi (FRA) – Jannik Sinner (ITA)

Hugo Gaston (FRA) – Yoshihito Nishioka (JPN)

Tsvetana Pironkova (BUL) – Serena Williams (USA,6)

Caroline Garcia (FRA) – Aliaksandra Sasnovich (BLR)