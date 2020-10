Emmanuel Planque, coach de Fiona Ferro et anciennement de Lucas Pouille et Corentin Moutet, a livré une analyse intéressante ce samedi sur le tennis féminin.

« Il y a une grande particularité. Chez les filles, on joue tous les points, c’est-à-dire que les garçons sont capables, sur un jeu, d’avoir deux ou trois points gratuits avec le service, ce qui n’arrive pas chez les filles. C’est arrivé dans le passé avec Serena, quand elle était au top et qu’elle était capable de servir deux aces par jeu, ce qui est un peu moins le cas aujourd’hui. Tous les points sont disputés, à la différence des matchs de garçons où il y a des aces, des services qui ne sont quasiment pas retournables, ou alors à peine retournés, ce qui fait que le deuxième coup est un penalty. Chez les filles, d’une façon générale, tous les points sont disputés. Sur le plan émotionnel, c’est un tout petit peu plus violent, c’est-à-dire que vous êtes à la lutte sur chacun des points, et donc cela vous met sous pression. Donc émotionnellement, oui, c’est un tout petit peu plus complexe », a expliqué l’entraîneur français en conférence de presse.