En début de semaine et à la surprise géné­rale, la FFT a offi­cia­lisé les invi­ta­tions liées à la Race pour Roland‐Garros. C’est à dire les invi­ta­tions dési­gnées par rapport au clas­se­ment depuis le début de la saison concer­nant les meilleurs trico­lores qui ne sont pas encore dans le tableau final. Et à ce jeu‐là, c’est Hugo Gaston et Arthur Fils qui ont obtenu le sésame. Or, le règle­ment en vigueur stipu­lait de faire les comptes à partir du 15 mai.

Benoit Paire, placé juste derrière Gaston, avait donc expliqué qu’il avait programmé un chal­lenger en Italie plutôt que faire les qualifs à Rome et ceci afin de tenter de gagner sur le court sa place pour le grand tableau de Roland Garros.

Lors de l’an­nonce surprise, il avait même évoqué que la FFT avait dû commettre une erreur.

Jusque là, la polé­mique avait peu de chance de prendre sauf à révéler comme nous l’avons fait que Benoit Paire avait été aussi sanc­tionné par la FFT pour son comportement.

Maintenant l’af­faire peut clai­re­ment prendre une nouvelle ampleur si Benoit, qualifié pour les demi‐finales au chal­lenger de Fracavilla, venait à se quali­fier pour la finale.

Dans ce cas précis, il aurait donc 274 points à la Race, soit cinq de plus que Gaston…