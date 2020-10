Les deux demi-finales du tableau féminin se jouent ce jeudi à Roland-Garros. La première est composée de deux outsiders classées 54ème mondiale et 131ème mondiale : respectivement Iga Swiatek et Nadia Podoroska. La première, polonaise de 19 ans, réalise une quinzaine de haute volée. Elle n’a perdu aucun set que ce soit dans le tableau simple ou double. Elle a notamment sorti la tête de série numéro 1 de ce tournoi, Simona Halep. Nadia Podoroska, argentine de 23 ans, ne cesse elle aussi de surprendre. Elle est la première joueuse issue des qualifications à atteindre les demi-finales. Elle vient d’éjecter l’une des favorites du tournoi, Elina Svitolina, en deux sets. Le duel est incertain. Et quoi qu’il arrive, l’issue sera historique. Peut-être un peu plus pour Podoroska, classée on le rappelle 131ème mondiale…

Une demi-finale de survivantes têtes de série suivra. Elle oppose Sofia Kenin à Petra Kvitova. Elles se sont déjà affrontées deux fois pour deux victoires en faveur de Kvitova. Cette dernière n’a pas concédé un set depuis le début du tournoi, à l’inverse de l’Américaine de 21 ans qui en lâché quatre en cinq matchs. Mais elle a montré il y a quelques mois qu’elle était capable de gagner un Grand Chelem (Open d’Australie 2020). La Tchèque a elle deux Wimbledon à son actif. Elle retrouve les demies de Roland huit ans après. Elle a avoué être timorée par le stress avant et pendant les matchs…A voir si elle arrivera à le gérer cet après-midi face à une adversaire coriace.