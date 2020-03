Figure émergente des coulisses du circuit mondial avec un rôle de plus en plus important au sein du conseil des joueurs, Vasek Pospisil a fait part de son mécontentement suite à l’annonce de Roland-Garros de reporter son édition 2020 à l’automne (20 septembre au 4 octobre). Selon lui, les joueurs n’ont pas été consultés et il le dit sur son compte Twitter : « C’est de la folie. Une annonce majeure de Roland-Garros qui modifie les dates à une semaine après l’US Open. Aucune communication avec les joueurs ou l’ATP… Nous avons ZERO communication dans ce sport. C’est l’heure. »

This is madness. Major announcement by Roland Garros changing the dates to one week after the US Open. No communication with the players or the ATP.. we have ZERO say in this sport. It’s time. #UniteThePlayers https://t.co/e0xc7Lor0b

— Vasek Pospisil (@VasekPospisil) March 17, 2020