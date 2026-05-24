Alors qu’une ving­taine de joueurs ont décidé de boycotter une partie de la journée consa­crée aux médias à Roland‐Garros en stop­pant leur confé­rence de presse à partir de 15 minutes, plusieurs joueurs ont déjà exprimé leur désaccord.

Après les argu­ments plus que discu­tables d’Emma Raducanu, ceux de la joueuse russe, désor­mais autri­chienne, Anastasia Potapova, sont déjà beau­coup plus rece­vables. Extraits.

Q. Que penses‐tu, toi aussi, de cette histoire de boycott qui t’empêche de t’ex­primer autant auprès des médias, par exemple en ce moment ? Tu vois de quoi je parle ?

ANASTASIA POTAPOVA : Si tu veux mon avis sincère là‐dessus, je pense que les jour­na­listes n’ont rien à voir avec nos primes. Ce ne sont pas eux qui nous paient, n’est‐ce pas ? Alors comment pourrions‐nous boycotter quel­qu’un qui est lui aussi rému­néré par le même tournoi ? Je trouve ça un peu absurde, donc je ne suis pas vrai­ment dans ce délire, et je suis là à vous parler autant que je le souhaite (sourit). Autant que vous le souhaitez aussi, donc…