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Potapova, pas tendre avec la grève de certains joueurs : « Je ne suis pas vrai­ment dans ce délire. Je trouve ça un peu absurde. Les jour­na­listes n’ont rien à voir avec nos gains. Ce ne sont pas eux qui nous paient, n’est‐ce pas ? »

Par
Thomas S
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Alors qu’une ving­taine de joueurs ont décidé de boycotter une partie de la journée consa­crée aux médias à Roland‐Garros en stop­pant leur confé­rence de presse à partir de 15 minutes, plusieurs joueurs ont déjà exprimé leur désaccord.

Après les argu­ments plus que discu­tables d’Emma Raducanu, ceux de la joueuse russe, désor­mais autri­chienne, Anastasia Potapova, sont déjà beau­coup plus rece­vables. Extraits. 

Q. Que penses‐tu, toi aussi, de cette histoire de boycott qui t’empêche de t’ex­primer autant auprès des médias, par exemple en ce moment ? Tu vois de quoi je parle ?
ANASTASIA POTAPOVA : Si tu veux mon avis sincère là‐dessus, je pense que les jour­na­listes n’ont rien à voir avec nos primes. Ce ne sont pas eux qui nous paient, n’est‐ce pas ? Alors comment pourrions‐nous boycotter quel­qu’un qui est lui aussi rému­néré par le même tournoi ? Je trouve ça un peu absurde, donc je ne suis pas vrai­ment dans ce délire, et je suis là à vous parler autant que je le souhaite (sourit). Autant que vous le souhaitez aussi, donc…

Publié le dimanche 24 mai 2026 à 15:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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