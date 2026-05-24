Alors qu’une vingtaine de joueurs ont décidé de boycotter une partie de la journée consacrée aux médias à Roland‐Garros en stoppant leur conférence de presse à partir de 15 minutes, plusieurs joueurs ont déjà exprimé leur désaccord.
Après les arguments plus que discutables d’Emma Raducanu, ceux de la joueuse russe, désormais autrichienne, Anastasia Potapova, sont déjà beaucoup plus recevables. Extraits.
Q. Que penses‐tu, toi aussi, de cette histoire de boycott qui t’empêche de t’exprimer autant auprès des médias, par exemple en ce moment ? Tu vois de quoi je parle ?
ANASTASIA POTAPOVA : Si tu veux mon avis sincère là‐dessus, je pense que les journalistes n’ont rien à voir avec nos primes. Ce ne sont pas eux qui nous paient, n’est‐ce pas ? Alors comment pourrions‐nous boycotter quelqu’un qui est lui aussi rémunéré par le même tournoi ? Je trouve ça un peu absurde, donc je ne suis pas vraiment dans ce délire, et je suis là à vous parler autant que je le souhaite (sourit). Autant que vous le souhaitez aussi, donc…
Publié le dimanche 24 mai 2026 à 15:39