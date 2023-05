On peut dire que Lucas Pouille a lancé le tournoi depuis qu’il réalise un Roland‐Garros unique. Hier, le court 14 était encore en feu, et le Nordiste qui revient de loin s’est beau­coup servi de cette énergie comme il l’a expliqué en confé­rence de presse.

« J’ai l’im­pres­sion que c’est de plus en plus, chaque jour. C’est vrai­ment quelque chose de très spécial. Je crois que je suis resté à peu près une demi‐heure sur le court pour signer des auto­graphes et prendre des photos. On a fini quand même très tard, et le court était encore très rempli. Les gens m’ont encou­ragé du début à la fin, du premier au dernier point. Vraiment, l’énergie était incroyable. Donc vrai­ment, beau­coup d’émo­tions positives »