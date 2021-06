Battu sèche­ment par Pablo Cuevas, Lucas Pouille même poussé par un public chaud bouillant n’a pas existé. En confé­rence de presse, il a donc accusé le coup, très triste de ne pas avoir pu donner du plaisir alors qu’il sentait bien que tout le monde était prêt à s’en­flammer pour lui : « Le chemin est long pour réussir à revenir où j’étais, revenir à mon niveau, et de nouveau être complè­te­ment compé­titif à ce niveau. Et cela repart, cela passe par du travail, et repartir dès demain au boulot, et essayer de rester positif, malgré aujourd’hui. Ce qui me rend le plus triste en fait, c’est que les gens étaient comme des dingues, et que je n’ar­ri­vais pas, je n’ai pas pu vivre un truc avec eux, parce que je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Je pense que c’est ce qui me rend le plus triste, plutôt que d’avoir, même limite, si je perds, je perds. Mais voilà, c’est ce qui me rend un peu le plus triste main­te­nant » a déclaré le Tricolore qui est effec­ti­ve­ment très loin du niveau qui lui avait permis d’être Top 10 mondial.