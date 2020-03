Installé dans le Sud du pays depuis le début du confinement (Valbonne), Lucas Pouille a accordé un long entretien à France TV où il revient notamment sur le report de Roland-Garros qui aura lieu du 20 septembre au 4 octobre. Le Nordiste comprend la décision prise par la Fédération française de tennis : « Ça va faire bizarre, mais le plus important c’est que Roland-Garros se joue. Ce serait triste de vivre une année sans voir Roland et je suis heureux que les dirigeants aient pris cette décision. J’imagine que France télévisions qui paie pour diffuser le tournoi est ravie que Roland puisse se jouer. Pour moi et pour les sponsors, c’est important aussi. J’espère vraiment que ça aura lieu. Il y a tellement d’interrogations. »

Malgré cette nouvelle date, le protégé d’Amélie Mauresmo se montre ensuite prudent sur la reprise du circuit : « Quand je vois qu’en Chine récemment, ils avaient rouvert les cinémas et qu’ils ont dû y renoncer en raison d’une recrudescence de nouveaux cas, je me disque le plus important c’est la santé de tous. Le sport doit être mis de côté comme tous ces grands événements jusqu’au jour où on sera tous en sécurité.«