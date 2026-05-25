Le dernier Roland‐Garros de Gaël Monfils est un peu en train de tourner au vinaigre.
Alors que tout le monde s’attendait à un match disputé et spectaculaire face à Hugo Gaston au premier tour ce lundi soir, le Parisien, qui prendra sa retraite en fin de saison, est pour l’instant totalement dominé par son jeune compatriote, très inspiré : 6–2, 6–3, après 1h30 de jeu.
Consultant pour Prime Video, Lucas Pouille se demande si l’émotion suscitée par un potentiel dernier match sur le Grand Chelem parisien n’est pas en train de rattraper « La Monf ».
« Je me demande si, mentalement, il arrive à gérer tout l’à côté. On le sent peut‐être un peu submergé par tout ce qui peut se passer après ce match‐là et l’évènement de cette soirée. J’ai le sentiment qu’il n’est pas vraiment rentré dans le combat, il a a cherché à être très agressif et il a commis énormément d’erreur et il n’a pas cherché à changer quoi que ce soit dans son jeu et je trouve que, pour l’instant, je reste un peu sur ma faim. Et, encore une fois, je mesure mes mots car cela doit être extrêmement difficile. »
Publié le lundi 25 mai 2026 à 22:16