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Pouille sur Monfils, mené deux sets à zéro contre Gaston : « Je reste un peu sur ma faim »

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Thomas S
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Le dernier Roland‐Garros de Gaël Monfils est un peu en train de tourner au vinaigre. 

Alors que tout le monde s’at­ten­dait à un match disputé et spec­ta­cu­laire face à Hugo Gaston au premier tour ce lundi soir, le Parisien, qui prendra sa retraite en fin de saison, est pour l’ins­tant tota­le­ment dominé par son jeune compa­triote, très inspiré : 6–2, 6–3, après 1h30 de jeu.

Consultant pour Prime Video, Lucas Pouille se demande si l’émo­tion suscitée par un poten­tiel dernier match sur le Grand Chelem pari­sien n’est pas en train de rattraper « La Monf ».

« Je me demande si, menta­le­ment, il arrive à gérer tout l’à côté. On le sent peut‐être un peu submergé par tout ce qui peut se passer après ce match‐là et l’évè­ne­ment de cette soirée. J’ai le senti­ment qu’il n’est pas vrai­ment rentré dans le combat, il a a cherché à être très agressif et il a commis énor­mé­ment d’er­reur et il n’a pas cherché à changer quoi que ce soit dans son jeu et je trouve que, pour l’ins­tant, je reste un peu sur ma faim. Et, encore une fois, je mesure mes mots car cela doit être extrê­me­ment difficile. »

Publié le lundi 25 mai 2026 à 22:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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