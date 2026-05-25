Le dernier Roland‐Garros de Gaël Monfils est un peu en train de tourner au vinaigre.

Alors que tout le monde s’at­ten­dait à un match disputé et spec­ta­cu­laire face à Hugo Gaston au premier tour ce lundi soir, le Parisien, qui prendra sa retraite en fin de saison, est pour l’ins­tant tota­le­ment dominé par son jeune compa­triote, très inspiré : 6–2, 6–3, après 1h30 de jeu.

Consultant pour Prime Video, Lucas Pouille se demande si l’émo­tion suscitée par un poten­tiel dernier match sur le Grand Chelem pari­sien n’est pas en train de rattraper « La Monf ».

« Je me demande si, menta­le­ment, il arrive à gérer tout l’à côté. On le sent peut‐être un peu submergé par tout ce qui peut se passer après ce match‐là et l’évè­ne­ment de cette soirée. J’ai le senti­ment qu’il n’est pas vrai­ment rentré dans le combat, il a a cherché à être très agressif et il a commis énor­mé­ment d’er­reur et il n’a pas cherché à changer quoi que ce soit dans son jeu et je trouve que, pour l’ins­tant, je reste un peu sur ma faim. Et, encore une fois, je mesure mes mots car cela doit être extrê­me­ment difficile. »