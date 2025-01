Canal Plus a décidé de rendre hommage à Richard Gasquet. Richie qui se livre avec sincé­rité quand il est en confiance va sûre­ment dévoilé quelques perles lors de ce « documentaire »

Richard Gasquet revient avec émotion sur sa période avec « les Mousquetaires » 🥹



Avec en prime, une petite exclu de @Gael_Monfils qui voudrait jouer un double avec @richardgasquet1 pour son dernier Roland‐Garros ! 🎾 pic.twitter.com/8okOh3diIb — CANAL+ Sport (@CanalplusSport) January 4, 2025

En atten­dant de pouvoir visionner l’in­té­gra­lité de ce programme, Canal Pus nous a concocté un petit teaser sympa­thique où ces collègues « mous­que­taires » lui ont rendu hommage.

Si les inter­ven­tions de Tsonga et Simon sont clas­siques, celle de Gaël Monfils est plus « spec­ta­cu­laire » puisque la « Monf » annonce clai­re­ment qu’il jouera en double avec Richie pour son dernier Roland‐Garros. Le court risque d’être plein et l’am­biance sera forcé­ment incroyable, quele belle idée…

La « Monf » dévoile