Avant de rentrer sur le court, la Française avait fondu en larmes comme déjà pétri­fiée par l’enjeu : son dernier Roland‐Garros. Sur le court, au bout de trois frappes, elle ne parve­nait plus à se placer offrant quelques scènes indignes de son talent.

En face, Bernada Pera atten­dait son heure tran­quille­ment sans prati­quer un tennis de très haut niveau. Au meilleur moment (4−4), l’Américaine parve­nait à breaker pour clore un premier set haché et presque indi­geste (6−4). Au début de la seconde manche, Caroline plon­geait en étant rapi­de­ment mené 3 à 0.

Perdu pour perdu, elle bougeait enfin un peu mieux et parve­nait à recoller à 3 à 2. On espé­rait alors l’im­pos­sible mais Pera restait hyper solide sur sa mise en jeu. Caroline s’in­cli­nait donc en deux manches (4−6, 4–6) sans avoir démé­rité surtout en fin de match où elle a obtenu trois balles de 5 partout.

Avant le début de la rencontre, on savait que la Française n’était plus vrai­ment dedans. Cet ultime duel à Roland‐Garros l’a donc confirmé. Vu son charisme, son talent, et son palmarès, cette dernière de Caro a un goût plus qu’amer. Mais au final, quand on ne prend plus de plaisir, quand on souffre, il vaut mieux dire stop avant de commettre l’irréparable.