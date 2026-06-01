Observateur avisé du circuit masculin tout au long de l’année, l’an­cien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, ne loupe pas une miette de cette édition 2026 de Roland‐Garros qui verra un joueur novice en Grand Chelem soulever la Coupe des Mousquetaires le 7 juin prochain.

Et l’Australien a déjà jeté son dévolu sur le jeune brési­lien, Joao Fonseca, impres­sion­nant tombeur de Novak Djokovic au 3e tour et de Casper Ruud en huitièmes de finale.

Why do I believe Fonseca’s first RG is on his racquet ? In Paris, I saw the Djokovic match, and you can’t unsee what you see. Fonseca’s all round game is high, but is illu­mi­nated by his killer fore­hand… more akin to a Delpo or Gonzalez blow than Nadal or Alcaraz. Forehand is King — Paul McNamee (@PaulFMcNamee) June 1, 2026

« Pourquoi est‐ce que je pense que le premier titre de Roland‐Garros de Fonseca est dans sa raquette ? À Paris, j’ai vu le match contre Djokovic, et on ne peut pas oublier ce qu’on a vu. Le jeu de Fonseca est très complet, mais c’est son coup droit redou­table qui le distingue… un coup qui s’apparente davan­tage à celui de Del Potro ou de Gonzalez qu’à celui de Nadal ou d’Alcaraz. Le Coup Droit est Roi. »