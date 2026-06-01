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« Pourquoi est‐ce que je pense que le premier titre de Fonseca à Roland‐Garros est dans sa raquette ? J’ai vu le match contre Djokovic. Son coup droit ressemble plus à celui de Del Potro ou Gonzalez qu’à celui de Nadal ou Alcaraz », explique Paul McNamee

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Thomas S
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Observateur avisé du circuit masculin tout au long de l’année, l’an­cien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, ne loupe pas une miette de cette édition 2026 de Roland‐Garros qui verra un joueur novice en Grand Chelem soulever la Coupe des Mousquetaires le 7 juin prochain.

Et l’Australien a déjà jeté son dévolu sur le jeune brési­lien, Joao Fonseca, impres­sion­nant tombeur de Novak Djokovic au 3e tour et de Casper Ruud en huitièmes de finale. 

« Pourquoi est‐ce que je pense que le premier titre de Roland‐Garros de Fonseca est dans sa raquette ? À Paris, j’ai vu le match contre Djokovic, et on ne peut pas oublier ce qu’on a vu. Le jeu de Fonseca est très complet, mais c’est son coup droit redou­table qui le distingue… un coup qui s’apparente davan­tage à celui de Del Potro ou de Gonzalez qu’à celui de Nadal ou d’Alcaraz. Le Coup Droit est Roi. »

Publié le lundi 1 juin 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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