Observateur avisé du circuit masculin tout au long de l’année, l’ancien numéro 1 mondial en double, Paul McNamee, ne loupe pas une miette de cette édition 2026 de Roland‐Garros qui verra un joueur novice en Grand Chelem soulever la Coupe des Mousquetaires le 7 juin prochain.
Et l’Australien a déjà jeté son dévolu sur le jeune brésilien, Joao Fonseca, impressionnant tombeur de Novak Djokovic au 3e tour et de Casper Ruud en huitièmes de finale.
Why do I believe Fonseca’s first RG is on his racquet ? In Paris, I saw the Djokovic match, and you can’t unsee what you see. Fonseca’s all round game is high, but is illuminated by his killer forehand… more akin to a Delpo or Gonzalez blow than Nadal or Alcaraz. Forehand is King— Paul McNamee (@PaulFMcNamee) June 1, 2026
« Pourquoi est‐ce que je pense que le premier titre de Roland‐Garros de Fonseca est dans sa raquette ? À Paris, j’ai vu le match contre Djokovic, et on ne peut pas oublier ce qu’on a vu. Le jeu de Fonseca est très complet, mais c’est son coup droit redoutable qui le distingue… un coup qui s’apparente davantage à celui de Del Potro ou de Gonzalez qu’à celui de Nadal ou d’Alcaraz. Le Coup Droit est Roi. »
Publié le lundi 1 juin 2026 à 14:44