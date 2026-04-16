Ce jeudi s’est tenue la conférence de presse officielle de l’édition 2026 de Roland‐Garros, qui aura lieu, qualifications comprises, du lundi 18 mai au dimanche 7 juin, en présence du président de la FFT, Gilles Moretton, et de la directrice du tournoi, Amélie Mauresmo.
Cette dernière en a profité pour dévoiler un nouveau prize money record avec une augmentation de près de 10% comparé à l’année précédente, et de 13% concernant la dotation pour les qualifications.
« Roland‐Garros offrira cette année une dotation globale de 61,723 millions d’euros, en augmentation de 9,53% par rapport à l’an passé. Le tournoi continue de soutenir les épreuves de qualifications afin d’accompagner le mieux possible les joueuses et joueurs ayant le plus besoin de revenus pour financer leur saison et maintenir leur structure. La dotation totale de cette épreuve progresse ainsi de 12,9%. La dotation du tableau principal en simple enregistre une augmentation de 10,1% par rapport à 2025. Un effort conséquent a de nouveau été porté sur les trois premiers tours du tableau final de simple avec une augmentation comprise entre 11,11% et 11,54%. Le tournoi a également souhaité récompenser l’ensemble des autres tours avec une progression comprise entre 6,82 et 9,80% par rapport à 2025 », a écrit l’organisation du Grand Chelem parisien sur son site internet.
Prize money is up 9.53% compared with 2025.#RolandGarros pic.twitter.com/jw2vLzF84K— Roland‐Garros (@rolandgarros) April 16, 2026
Le prize‐money pour les tournois de simple de Roland‐Garros 2026 :
Vainqueur(e) : 2,8 millions d’euros (2,55 millions d’euros en 2025)
Finaliste : 1,4 million d’euros (1,275 million d’euros en 2025)
Demi‐finaliste : 750 000 euros (690 000 euros en 2025)
Quart‐finaliste : 470 000 euros (440 000 euros en 2025)
Huitième‐finaliste : 285 000 euros (265 000 euros en 2025)
Troisième tour : 187 000 euros (168 000 euros en 2025)
Deuxième tour : 130 000 euros (117 000 euros en 2025)
Premier tour : 87 000 euros (78 000 euros en 2025)
QUALIFICATIONS
Troisième tour : 48 000 euros (43 000 euros en 2025)
Deuxième tour : 33 000 euros (29 500 euros en 2025)
Premier tour : 24 000 euros (21 000 euros en 2025)
Publié le jeudi 16 avril 2026 à 19:45