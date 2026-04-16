Ce jeudi s’est tenue la confé­rence de presse offi­cielle de l’édi­tion 2026 de Roland‐Garros, qui aura lieu, quali­fi­ca­tions comprises, du lundi 18 mai au dimanche 7 juin, en présence du président de la FFT, Gilles Moretton, et de la direc­trice du tournoi, Amélie Mauresmo.

Cette dernière en a profité pour dévoiler un nouveau prize money record avec une augmen­ta­tion de près de 10% comparé à l’année précé­dente, et de 13% concer­nant la dota­tion pour les qualifications.

« Roland‐Garros offrira cette année une dota­tion globale de 61,723 millions d’euros, en augmen­ta­tion de 9,53% par rapport à l’an passé. Le tournoi continue de soutenir les épreuves de quali­fi­ca­tions afin d’accompagner le mieux possible les joueuses et joueurs ayant le plus besoin de revenus pour financer leur saison et main­tenir leur struc­ture. La dota­tion totale de cette épreuve progresse ainsi de 12,9%. La dota­tion du tableau prin­cipal en simple enre­gistre une augmen­ta­tion de 10,1% par rapport à 2025. Un effort consé­quent a de nouveau été porté sur les trois premiers tours du tableau final de simple avec une augmen­ta­tion comprise entre 11,11% et 11,54%. Le tournoi a égale­ment souhaité récom­penser l’ensemble des autres tours avec une progres­sion comprise entre 6,82 et 9,80% par rapport à 2025 », a écrit l’or­ga­ni­sa­tion du Grand Chelem pari­sien sur son site internet.

Le prize‐money pour les tour­nois de simple de Roland‐Garros 2026 :

Vainqueur(e) : 2,8 millions d’euros (2,55 millions d’euros en 2025)

Finaliste : 1,4 million d’euros (1,275 million d’euros en 2025)

Demi‐finaliste : 750 000 euros (690 000 euros en 2025)

Quart‐finaliste : 470 000 euros (440 000 euros en 2025)

Huitième‐finaliste : 285 000 euros (265 000 euros en 2025)

Troisième tour : 187 000 euros (168 000 euros en 2025)

Deuxième tour : 130 000 euros (117 000 euros en 2025)

Premier tour : 87 000 euros (78 000 euros en 2025)

QUALIFICATIONS

Troisième tour : 48 000 euros (43 000 euros en 2025)

Deuxième tour : 33 000 euros (29 500 euros en 2025)

Premier tour : 24 000 euros (21 000 euros en 2025)