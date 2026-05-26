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Programmé géné­reu­se­ment en night session, Jannik Sinner sera au frais ! Cela tombe bien, il n’aime pas vrai­ment la chaleur…

Par
Laurent Trupiano
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Tennis - Rome 2026 - ATP - WTA - 12/05/2026 -

Depuis le début du tournoi sous cette chaleur suffo­cante, la première de l’année, il n’y a pas un moment où sur un court un joueur est en « détresse ».

Hier, on a atteint un sommet avec le match entre Ruud et Safiullin. Les deux cham­pions étant dans un état proche de l’abandon et de la réhy­dra­ta­tion en urgence. 

D’ailleurs, après s’en être sorti, le Norvégien a évoqué le cas de Jannik Sinner en Australie en début de saison. A l’époque, on avait fermé le toit pour aider les deux joueurs.

A Roland Garros, on a trouvé une meilleure solu­tion pour éviter le pire pour le grand favori du tournoi. 

Le programmer en night session quand il fait doux, au moins dix dégrés de moins. 

Après comme Jannik affronte un trico­lore, certains nous diront que cette program­ma­tion a vrai­ment du sens pour le spec­tacle, d’autres rappel­le­ront que Clement Tabour est invité et 165ème mondial.

Publié le mardi 26 mai 2026 à 08:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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