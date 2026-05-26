Depuis le début du tournoi sous cette chaleur suffocante, la première de l’année, il n’y a pas un moment où sur un court un joueur est en « détresse ».
Hier, on a atteint un sommet avec le match entre Ruud et Safiullin. Les deux champions étant dans un état proche de l’abandon et de la réhydratation en urgence.
D’ailleurs, après s’en être sorti, le Norvégien a évoqué le cas de Jannik Sinner en Australie en début de saison. A l’époque, on avait fermé le toit pour aider les deux joueurs.
A Roland Garros, on a trouvé une meilleure solution pour éviter le pire pour le grand favori du tournoi.
Le programmer en night session quand il fait doux, au moins dix dégrés de moins.
Après comme Jannik affronte un tricolore, certains nous diront que cette programmation a vraiment du sens pour le spectacle, d’autres rappelleront que Clement Tabour est invité et 165ème mondial.
Publié le mardi 26 mai 2026 à 08:20