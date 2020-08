Contrôlé positif après sa finale perdue face à Rafael Nadal en 2005, Mariano Puerta avait été condamné en 2006 à 24 mois pour dopage pour avoir pris de l’étiléfrine, un stimulant cardiaque. Le joueur argentin avait expliqué au TAS avoir pris cette substance par « mégarde » en buvant dans le même verre que sa femme qui en prenait à ce moment là.

Aujourd’hui il conteste ces faits et il s’est confié au quotidien argentin la Nation en expliquant la « supercherie » : « L’explication que nous avons utilisée comme stratégie de défense était un mensonge. Mais je n’en ai pas tiré d’avantage sportif. Je ne veux plus être vu comme un tricheur » a expliqué Puerta avant de préciser qu’en fait, il s’agissait de compléments alimentaires un peu spéciaux : « On ne pouvait rien faire parce que les pilules avaient été achetées, comment dire… pas légalement. Il n’y avait pas de facture. Mes avocats ont pensé que ce n’était pas une bonne idée de dire ce qu’il s’était passé, que ça ne plairait pas (au TAS)« .

Une version des faits que dément Dario Lecman, son préparateur physique : « Je n’ai rien à voir avec cette affaire. Je ne lui ai rien donné. C’est faux«

Alors qu’il voulait faire une sortie pour dire sa vérité, Mariano Puerta aurait peut-être mieux fait de se taire.