Petite sensation à Roland-Garros ce lundi. Le talentueux espagnol de 17 ans, Carlos Alcaraz (186ème), a été éliminé dès le 1er tour des qualifications. Il s’est incliné face à Aleksandar Vukic (190ème) en trois sets : 6-4, 6-7(5), 3-6.

Pour rappel, Alcazar avait remporté son premier tournoi Challenger fin août, à Trieste, à seulement 17 ans et 3 mois, rejoignant au palmarès des joueurs les plus précoces certains des plus grands joueurs de ce sport comme Rafael Nadal, Juan Martin del Potro ou encore Novak Djokovic.