Opposé au lucky loser colombien Daniel Elahi Galan Riveros (153e), Novak Djokovic s’est presque baladé sur le court. Après une première manche parfaite où il a infligé un cinglant 6-0 à son adversaire, le numéro 1 mondial s’est ensuite contenté de gérer, malgré une légère baisse de régime lors des deux derniers sets.

On l’a même vu se muer en agent d’entretien après que la pluie ait fait son apparition et le temps que le toit se ferme totalement. Le Serbe s’impose finalement 6-0, 6-3, 6-2 après 2h de jeu et affrontera le Russe Karen Khachanov pour une place en quarts de finale.