Au micro de Bleacher Report, Coco Gauff a accordé une inter­view décalée. Questionné sur le message privé le plus mémo­rable auquel elle n’a pas répondu, la numéro deux mondiale a dévoilé une anec­dote crous­tillante. Près de six ans en arrière, un Carlos Alcaraz avant le succès qu’on lui connaît, qui avait envoyé un message à la cham­pionne de l’US Open 2023. La cham­pionne de l’US Open 2023 explique se sentir mal de ne jamais avoir donné suite à ses sollicitations.

Coco Gauff on not respon­ding to Carlos Alcaraz’ DM



“I did well at Wimbledon 2019 & Alcaraz DM’d me saying ‘Hey Coco do you remember me?’ I didn’t respond. Years later he won US Open. I DM’d him congra­tu­la­tions” 😂



« Le DM le plus drôle ? Je pense que je me suis bien débrouillée à Wimbledon en 2019 et Alcaraz m’a envoyé un DM pour me dire : « Coco, tu te souviens de moi ? Parce que nous avons appa­rem­ment gagné la Fed Cup junior en même temps, nos deux pays, et je ne me souve­nais pas de lui. Je n’ai donc pas répondu. Évidemment, quatre ou cinq, six ans plus tard, il a gagné l’US Open et je lui ai envoyé un message de féli­ci­ta­tions. Mais si vous regardez nos DM, on se dit : « Hé, tu te souviens de moi ? Puis je lui ai envoyé un message de féli­ci­ta­tions. Je me suis sentie mal de ne pas avoir répondu ».