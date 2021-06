L’organisation de cette édition 2021 de Roland Garros est déci­dé­ment en très grande forme. Après l’épi­sode du jour­na­liste viré puis réin­tégré ou encore celui du sparring‐partner à qui on a défi­ni­ti­ve­ment retiré l’ac­cré­di­ta­tion pour avoir mis un peu d’ambiance lors d’un match de double, on apprend de la bouche de Julien Varlet, ancien joueur et consul­tant, que quatre suppor­ters de Davidovich Fokina, qui s’est qualifié ce dimanche en quarts de finale sur le court Suzanne‐Lenglen, ont été prié de se taire alors qu’ils encou­ra­geaient un peu trop bruyam­ment leur chou­chou. Incroyable mais vrai.

À ce compte là, au lieu de déplacer d’une semaine le tournoi pour pouvoir accueillir plus de public, la direc­tion du tournoi aurait mieux fait de commander des centaines de faux spec­ta­teurs en carton. Car les spec­ta­teurs en carton, eux, ne peuvent pas faire de bruit. Pratique…

(Vidéo tirée de l’émis­sion Sans Filet sur Winamax TV)