En tant que directrice de Roland‐Garros, Amélie Mauresmo hésite rarement à dire ce qu’elle pense, surtout quand il s’agit de protéger les joueurs et joueuses.
Alors que France Télévision vient de sortir un documentaire en quatre parties sur les coulisses de l’édition 2025 de Roland‐Garros, « Entre les lignes », disponible en intégralité sur la plateforme France TV, on peut y voir la patronne du Grand Chelem parisien recadrer de manière assez sèche le journaliste de RMC Sport, Éric Salliot, à propos d’une question sur le physique très musculeux de Loïs Boisson.
Éric Salliot : « Son physique. Faut dire qu’elle impose, elle a les muscles qui ressortent.
Amélie Mauresmo : En tout cas, elle a une couverture de terrain de dingue donc c’est vrai que pour produire ce type de jeu‐là, il faut vraiment être au point physiquement. »
Une réponse politiquement correcte face à la presse avant un recadrage en règle plus tard, à l’écart.
« Je ne te félicite pas sur la question que tu m’a posée la dernière fois sur le physique de Loïs, ‘elle est quand même très musclé, machin…’. Je ne te félicite pas sur ce genre de propos. Il y a 20, 25 ans, je me tapais la même chose. C’est avec ces questions‐là que tu veux déclencher des trucs, ne me l’a fait pas à l’envers, Éric (Salliot, ndlr), je te le dis. La petite elle a 22 ans, vous n’allez pas commencer à la faire chier là‐dessus parce qu’elle a des muscles. C’est une athlète, en fait. »
Notre confrère est d’ailleurs un récidiviste puisqu’il avait été sanctionné quelques mois plus tôt par son employeur à la suite de propos jugés misogynes à l’encontre de Sara Errani lors du tournoi de double des Jeux olympiques de Paris 2024.
Publié le vendredi 15 mai 2026 à 17:25