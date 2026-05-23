Emma Raducanu ne va pas faire l’unanimité avec une telle déclaration.
De passage en conférence de presse d’avant tournoi à Roland‐Garros, la joueuse britannique s’est désolidarisée du mouvement de contestation initié par plusieurs joueurs stars des circuits ATP et WTA contre les tournois du Grand Chelem concernant la redistributions des bénéfices.
Alors qu’elle a récolté pas moins de 4,5 millions de dollars en contrats de sponsoring en 2025 et qu’elle vient de lâcher Nike pour signer un deal énorme avec Uniqlo, qui devrait lui rapporter 3,5 millions par saison, l’actuelle 37e joueuse mondiale affirme sans sourciller qu’elle ne joue pas pour l’argent. Culotté.
« Pourquoi je ne voudrais pas vous parler plus de 15 minutes ? Je ne comprends pas (sourit). Pour moi, ça fait partie de ce qu’on fait. Je comprends, bien sûr, la position des joueuses. Par rapport aux autres sports, le pourcentage est plus faible, mais je me concentre juste sur le fait de retrouver mon niveau et de bien jouer. Pour moi, disputer un Grand Chelem, ce n’est pas nécessairement une question d’argent. Je pense que c’est bien plus une question de prestige. C’est surtout une question d’histoire, et c’est ce que j’apprécie le plus. Oui, je suis juste reconnaissante d’être à nouveau sur un tournoi du Grand Chelem. »
Publié le samedi 23 mai 2026 à 13:03