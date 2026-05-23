Emma Raducanu ne va pas faire l’una­ni­mité avec une telle déclaration.

De passage en confé­rence de presse d’avant tournoi à Roland‐Garros, la joueuse britan­nique s’est déso­li­da­risée du mouve­ment de contes­ta­tion initié par plusieurs joueurs stars des circuits ATP et WTA contre les tour­nois du Grand Chelem concer­nant la redis­tri­bu­tions des bénéfices.

Alors qu’elle a récolté pas moins de 4,5 millions de dollars en contrats de spon­so­ring en 2025 et qu’elle vient de lâcher Nike pour signer un deal énorme avec Uniqlo, qui devrait lui rapporter 3,5 millions par saison, l’ac­tuelle 37e joueuse mondiale affirme sans sour­ciller qu’elle ne joue pas pour l’argent. Culotté.

« Pourquoi je ne voudrais pas vous parler plus de 15 minutes ? Je ne comprends pas (sourit). Pour moi, ça fait partie de ce qu’on fait. Je comprends, bien sûr, la posi­tion des joueuses. Par rapport aux autres sports, le pour­cen­tage est plus faible, mais je me concentre juste sur le fait de retrouver mon niveau et de bien jouer. Pour moi, disputer un Grand Chelem, ce n’est pas néces­sai­re­ment une ques­tion d’argent. Je pense que c’est bien plus une ques­tion de pres­tige. C’est surtout une ques­tion d’histoire, et c’est ce que j’ap­précie le plus. Oui, je suis juste recon­nais­sante d’être à nouveau sur un tournoi du Grand Chelem. »