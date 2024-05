La joueuse britan­nique a offi­cia­lisé son forfait pour le rendez‐vous de la terre battue. Elle préfère faire l’im­passe sur la saison sur l’ocre pour se consa­crer au gazon, un choix respec­table qui va faire jaser.

« Il est impor­tant pour moi de conti­nuer à poser les fonda­tions et je vais en profiter pour faire un bloc de santé avant la saison sur gazon et les saisons suivantes sur dur afin de me donner une chance de rester en forme pour le reste de l’année. »