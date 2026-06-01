Après son premier tour, on nous avait prévenu que le discours de la nouvelle star espagnole est toujours identique quel que soit la partie qu’il a jouée, perdue ou gagnée.
En général, Rafael remercie tout le monde, lâche des banalités, et repart avec le sourire sans avoir donné un seul « biscuit » aux médias.
C’est visiblement sa façon de rester dans sa bulle et d’éviter de se disperser et de maitriser la situation. Même quand il est en danger, comme cela a été le cas au sujet de la ramasseuse de balle qui aurait été bousculée, il est resté calme, évitant des mots qui seraient mal interprétés et gardant ce regard presque de tueur.
Du coup, peu importe la question, il déroule sans se soucier de savoir s’il répond vraiment au sujet qu’on lui a proposé. Cela a été encore le cas concernant son adversaire en quarts de finale. On vous laisse juger.
Contre Sasha, quelles seront les clés pour ce match ? Est‐ce que tu penses qu’il est le favori ?
Rafael Jodar : C’est un joueur formidable, évidemment ; c’est l’un des meilleurs joueurs à l’heure actuelle sur le circuit. Donc, je vais faire le maximum, en essayant de bien récupérer, parce que j’ai déjà joué beaucoup de matchs. Cette journée de pause demain, je pense, sera bénéfique pour arriver en forme pour le match lorsqu’on joue un match contre l’un des meilleurs joueurs du monde ; il faut profiter de cette occasion, en tirer un maximum de leçons, donner son maximum à tout moment, comme je l’ai fait
Publié le lundi 1 juin 2026 à 08:42