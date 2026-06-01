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Rafael Jodar, déjà roi de la langue de bois avant d’affronter Alexander Zverev : « C’est un joueur formi­dable, évidem­ment ; c’est l’un des meilleurs joueurs à l’heure actuelle sur le circuit. Donc, je vais faire le maximum »

Par
Laurent Trupiano
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Après son premier tour, on nous avait prévenu que le discours de la nouvelle star espa­gnole est toujours iden­tique quel que soit la partie qu’il a jouée, perdue ou gagnée.

En général, Rafael remercie tout le monde, lâche des bana­lités, et repart avec le sourire sans avoir donné un seul « biscuit » aux médias. 

C’est visi­ble­ment sa façon de rester dans sa bulle et d’éviter de se disperser et de maitriser la situa­tion. Même quand il est en danger, comme cela a été le cas au sujet de la ramas­seuse de balle qui aurait été bous­culée, il est resté calme, évitant des mots qui seraient mal inter­prétés et gardant ce regard presque de tueur.

Du coup, peu importe la ques­tion, il déroule sans se soucier de savoir s’il répond vrai­ment au sujet qu’on lui a proposé. Cela a été encore le cas concer­nant son adver­saire en quarts de finale. On vous laisse juger.

Contre Sasha, quelles seront les clés pour ce match ? Est‐ce que tu penses qu’il est le favori ?
Rafael Jodar : C’est un joueur formi­dable, évidem­ment ; c’est l’un des meilleurs joueurs à l’heure actuelle sur le circuit. Donc, je vais faire le maximum, en essayant de bien récu­pérer, parce que j’ai déjà joué beau­coup de matchs. Cette journée de pause demain, je pense, sera béné­fique pour arriver en forme pour le match lors­qu’on joue un match contre l’un des meilleurs joueurs du monde ; il faut profiter de cette occa­sion, en tirer un maximum de leçons, donner son maximum à tout moment, comme je l’ai fait

Publié le lundi 1 juin 2026 à 08:42

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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