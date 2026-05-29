Au coeur d’une grosse polémique concernant une possible poussette envers une ramasseuse de balles lors de son duel remporté face à Michelsen au troisième tour de Roland‐Garros ce vendredi, Rafael Jodar a tenu à mettre les choses au clair en conférence de presse d’après match.
En effet, le jeune espagnol affirme que la jeune fille aurait trébuché sur une bâche située juste derrière au moment où il rejoignait les vestiaires tout en s’adressant à son père en tribunes. Une version que semble confirmer les images ci‐dessous.
Rafa Jódar, sobre este momento con una recogepelotas : « No la empujé, estaba diciéndole a mi padre que me diera unas cosas. Ella estaba en el medio y se tropieza con la lona. Aprecio el trabajo que hacen los recogepelotas y nunca los empujaría » pic.twitter.com/a10zdU0Ih1— Germán R. Abril (@gerebit0) May 29, 2026
« Je ne l’ai pas bousculée, je demandais à mon père de me passer quelques affaires. Elle se trouvait entre nous et a trébuché sur la bâche. J’apprécie le travail des ramasseurs de balles et je ne les bousculerais jamais », a déclaré Jodar en conférence de presse.
Alors que nous avions en premier lieu titré sur « le geste lamentable et inacceptable » de l’actuel 29e mondial en estimant, d’après les premières images diffusées, qu’il avait volontairement poussé la ramasseuse, la rédaction de We Love Tennis tient par conséquent à s’excuser envers Rafael Jodar et tous les lecteurs trompés pour cette mauvaise interprétation.
Publié le vendredi 29 mai 2026 à 19:15