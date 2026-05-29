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Rafael Jodar répond à la polé­mique sur la ramas­seuse de balles : « Je ne l’ai pas bous­culée. Elle se trou­vait entre moi et mon père et a trébuché sur la bâche »

Par
Thomas S
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 27/05/2026 -

Au coeur d’une grosse polé­mique concer­nant une possible pous­sette envers une ramas­seuse de balles lors de son duel remporté face à Michelsen au troi­sième tour de Roland‐Garros ce vendredi, Rafael Jodar a tenu à mettre les choses au clair en confé­rence de presse d’après match.

En effet, le jeune espa­gnol affirme que la jeune fille aurait trébuché sur une bâche située juste derrière au moment où il rejoi­gnait les vestiaires tout en s’adres­sant à son père en tribunes. Une version que semble confirmer les images ci‐dessous. 

« Je ne l’ai pas bous­culée, je deman­dais à mon père de me passer quelques affaires. Elle se trou­vait entre nous et a trébuché sur la bâche. J’apprécie le travail des ramas­seurs de balles et je ne les bous­cu­le­rais jamais », a déclaré Jodar en confé­rence de presse. 

Alors que nous avions en premier lieu titré sur « le geste lamen­table et inac­cep­table » de l’ac­tuel 29e mondial en esti­mant, d’après les premières images diffu­sées, qu’il avait volon­tai­re­ment poussé la ramas­seuse, la rédac­tion de We Love Tennis tient par consé­quent à s’ex­cuser envers Rafael Jodar et tous les lecteurs trompés pour cette mauvaise interprétation.

Publié le vendredi 29 mai 2026 à 19:15

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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