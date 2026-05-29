Au coeur d’une grosse polé­mique concer­nant une possible pous­sette envers une ramas­seuse de balles lors de son duel remporté face à Michelsen au troi­sième tour de Roland‐Garros ce vendredi, Rafael Jodar a tenu à mettre les choses au clair en confé­rence de presse d’après match.

En effet, le jeune espa­gnol affirme que la jeune fille aurait trébuché sur une bâche située juste derrière au moment où il rejoi­gnait les vestiaires tout en s’adres­sant à son père en tribunes. Une version que semble confirmer les images ci‐dessous.

Rafa Jódar, sobre este momento con una reco­ge­pe­lotas : « No la empujé, estaba dicién­dole a mi padre que me diera unas cosas. Ella estaba en el medio y se tropieza con la lona. Aprecio el trabajo que hacen los reco­ge­pe­lotas y nunca los empu­jaría » pic.twitter.com/a10zdU0Ih1 — Germán R. Abril (@gerebit0) May 29, 2026

« Je ne l’ai pas bous­culée, je deman­dais à mon père de me passer quelques affaires. Elle se trou­vait entre nous et a trébuché sur la bâche. J’apprécie le travail des ramas­seurs de balles et je ne les bous­cu­le­rais jamais », a déclaré Jodar en confé­rence de presse.

Alors que nous avions en premier lieu titré sur « le geste lamen­table et inac­cep­table » de l’ac­tuel 29e mondial en esti­mant, d’après les premières images diffu­sées, qu’il avait volon­tai­re­ment poussé la ramas­seuse, la rédac­tion de We Love Tennis tient par consé­quent à s’ex­cuser envers Rafael Jodar et tous les lecteurs trompés pour cette mauvaise interprétation.