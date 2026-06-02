Malgré un début de match inté­res­sant où il menait 5 jeux à 2 dans le premier set, Rafael Jodar s’est un peu écroulé, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros, avant de réagir un peu dans le troi­sième set (7−6, 6–1, 6–3).

Forcément déçu mais loin d’être abattu, le jeune espa­gnol de 19 ans, révé­la­tion de cette saison sur terre battue, a expliqué en confé­rence de presse ce qu’il avait appris de cette rencontre face à l’un des meilleurs joueurs du monde. Extrait.

Q. Qu’avez‐vous appris à la fois sur le jeu à ce niveau pendant ce tournoi, et qu’avez‐vous appris sur vous‐même en tant que joueur de tennis ?

RAFAEL JODAR : Eh bien, tous ces matchs m’ont aidé à réaliser que si l’on veut riva­liser avec les meilleurs joueurs du monde, il faut main­tenir son niveau constant tout au long du match. On ne peut pas se permettre beau­coup de baisses de régime pendant les matchs, surtout quand on dispute un match en cinq sets. Ce que j’ai appris sur moi‐même, c’est que je peux riva­liser avec n’im­porte qui, mais que je dois encore améliorer beau­coup de choses, et ces matchs vont m’aider à améliorer ces choses‐là. Oui, c’est ce que j’ai appris sur moi‐même et sur les autres joueurs aussi.