Malgré un début de match intéressant où il menait 5 jeux à 2 dans le premier set, Rafael Jodar s’est un peu écroulé, ce mardi, en quarts de finale de Roland‐Garros, avant de réagir un peu dans le troisième set (7−6, 6–1, 6–3).
Forcément déçu mais loin d’être abattu, le jeune espagnol de 19 ans, révélation de cette saison sur terre battue, a expliqué en conférence de presse ce qu’il avait appris de cette rencontre face à l’un des meilleurs joueurs du monde. Extrait.
Q. Qu’avez‐vous appris à la fois sur le jeu à ce niveau pendant ce tournoi, et qu’avez‐vous appris sur vous‐même en tant que joueur de tennis ?
RAFAEL JODAR : Eh bien, tous ces matchs m’ont aidé à réaliser que si l’on veut rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde, il faut maintenir son niveau constant tout au long du match. On ne peut pas se permettre beaucoup de baisses de régime pendant les matchs, surtout quand on dispute un match en cinq sets. Ce que j’ai appris sur moi‐même, c’est que je peux rivaliser avec n’importe qui, mais que je dois encore améliorer beaucoup de choses, et ces matchs vont m’aider à améliorer ces choses‐là. Oui, c’est ce que j’ai appris sur moi‐même et sur les autres joueurs aussi.
Publié le mardi 2 juin 2026 à 19:20