L’émotion est plus qu’au rendez‐vous en ce dimanche après‐midi pour l’hom­mage réservé à Rafael Nadal.

Le cham­pion espa­gnol, qui a réalisé un long discours en fran­çais, anglais et espa­gnol, n’a évidem­ment pas manqué de remer­cier le public trico­lore, le tout dans la langue de Molière.

« Pour finir, merci la France, merci Paris ! Vous m’avez offert des émotions et des moments que je n’au­rais jamais pu imaginer. Vous ne pouvez pas savoir à quel point c’est grati­fiant de se sentir aimé, apprécié, à l’en­droit qui compte le plus pour soi. Vous m’avez offert, comme final de carrière, la possi­bi­lité de rece­voir la torche olym­pique de la part de Zizou. Vous m’avez offert une statue magni­fique ici, à Roland‐Garros. Vous m’avez fait sentir comme un Français de plus. Je ne pourrai plus jouer devant vous, mais mon cœur et mes souve­nirs reste­ront toujours liés à ce lieu magique et à son peuple. Merci pour tout ce que vous m’avez fait ressentir. Merci. »