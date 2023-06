Opéré vendredi, la veille de ses 37 ans, Rafael Nadal, grand absent de ce Roland‐Garros 2023, a rapi­de­ment donné des nouvelles, confir­mant ainsi les infor­ma­tions sorties par la presse.

« Bonjour à tous. Comme vous le savez, j’ai été opéré hier soir. Tout s’est bien passé et l’ar­thro­scopie a été réalisée sur le tendon du psoas gauche qui m’a empêché de parti­ciper aux compé­ti­tions depuis janvier. Une ancienne bles­sure au labrum de ma hanche gauche a égale­ment été réparée, ce qui aidera certai­ne­ment le tendon à mieux évoluer. Je tiens à remer­cier les docteurs Marc Philippon, Jaume Vilaró et Angel Ruiz‐Cotorro pour leur travail. Je vais commencer immé­dia­te­ment une réédu­ca­tion fonc­tion­nelle progres­sive et on m’a dit que le processus normal de récu­pé­ra­tion est de 5 mois, si tout va bien. Une fois de plus, je voudrais vous remer­cier pour tout le soutien que vous m’avez apporté et que vous m’ap­portez chaque jour. Aujourd’hui, c’est aussi mon anni­ver­saire. Pas à l’en­droit que j’avais souhaité ou rêvé, mais MERCI quand même ! », a écrit la légende espagnole.

Hola a todos. Como sabéis anoche tuve una inter­ven­ción quirúr­gica. Todo ha ido bien y la artro­scopia fue en el tendón del psoas izquierdo que me ha tenido apar­tado de la compe­ti­ción desde enero. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) June 3, 2023

L’homme aux 23 titres du Grand Chelem pour­suit donc son objectif : revenir en 2024 pour une poten­tielle dernière saison sur le circuit.