Lors de sa grande inter­view accordée à L’Equipe, Rafael Nadal s’est exprimé avec honnê­teté sur l’hom­mage qu’il va rece­voir à Roland‐Garros ce dimanche 25 mai, pour le premier jour de cette nouvelle édition.

« Cela me met mal à l’aise parce que je ne suis pas très doué pour ce genre de choses. (Il sourit.) Je n’aime pas vrai­ment les hommages. Je ne suis pas une personne qui a besoin de ce genre de choses. Vraiment pas. Je ne suis pas quel­qu’un qui a un gros ego. Je vis bien avec un peu d’ano­nymat, de tran­quillité. Mais je comprends ce moment à Roland‐Garros parce que c’est une histoire que nous avons vécue ensemble. Mais comme je l’ai dit, je ne me sens très à l’aise au centre de l’at­ten­tion. Quand je jouais au tennis, oui, mais à part ça, les hommages me donnent un peu mal à la tête. Je suis évidem­ment très recon­nais­sant et heureux de vivre ce moment, de pouvoir dire au revoir à tous les gens qui m’ont soutenu, de pouvoir les remer­cier pour tout ce qu’ils m’ont donné tout au long de ma carrière, spécia­le­ment les dernières années. »