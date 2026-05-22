En plein promo de son doc qui va être diffusé par Netflix, Rafael Nadal s’est forcément exprimé sur d’autres sujets. Il a notamment donner son avis sur Carlos Alcaraz. Et selon lui, et il est bien le seul pour l’instant, il a la certitude que tout va entrer dans l’ordre.
« C’est un moment difficile pour Carlos, mais d’une certaine manière, ce qui est positif c’est qu’il a une blessure dont il se remettra à 100% s’il fait les choses correctement. Et je suis sûr qu’il fait les choses correctement. Je le sais très bien, car j’ai eu la même blessure deux fois dans ma carrière, en 2014 et en 2016. Lorsque j’ai abandonné Roland Garros en 2016, j’ai eu exactement la même blessure que lui. L’essentiel est qu’il a déjà beaucoup réalisé, et cela lui apporte de la sérénité. Il se rétablira à 100%, et a encore de nombreuses années devant lui. C’est important d’écouter cela de la part de quelqu’un comme moi, qui a traversé toutes ces épreuves. Je pense que d’une certaine manière, cela apporte de la positivité dans les moments difficiles »
Publié le vendredi 22 mai 2026 à 10:54