En plein promo de son doc qui va être diffusé par Netflix, Rafael Nadal s’est forcé­ment exprimé sur d’autres sujets. Il a notam­ment donner son avis sur Carlos Alcaraz. Et selon lui, et il est bien le seul pour l’ins­tant, il a la certi­tude que tout va entrer dans l’ordre.

« C’est un moment diffi­cile pour Carlos, mais d’une certaine manière, ce qui est positif c’est qu’il a une bles­sure dont il se remettra à 100% s’il fait les choses correc­te­ment. Et je suis sûr qu’il fait les choses correc­te­ment. Je le sais très bien, car j’ai eu la même bles­sure deux fois dans ma carrière, en 2014 et en 2016. Lorsque j’ai aban­donné Roland Garros en 2016, j’ai eu exac­te­ment la même bles­sure que lui. L’essentiel est qu’il a déjà beau­coup réalisé, et cela lui apporte de la séré­nité. Il se réta­blira à 100%, et a encore de nombreuses années devant lui. C’est impor­tant d’écouter cela de la part de quel­qu’un comme moi, qui a traversé toutes ces épreuves. Je pense que d’une certaine manière, cela apporte de la posi­ti­vité dans les moments difficiles »