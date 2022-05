inter­rogé sur les chan­ge­ments apportés au site de Roland‐Garros, Rafael Nadal s’est dit impres­sionné par le travail accompli. En revanche, il y un élément qui n’a pas sa place dans cet évène­ment, c’est la session de nuit. Pour le cham­pion espa­gnol, cela n’a pas de sens et cela peut même créer un « handicap » au niveau sportif. Une réflexion qui devrait faire méditer la direc­tion du tournoi une fois que le contrat d’Amazon arri­vera à son terme.

« Je n’aime pas les sessions de nuit, Je n’aime pas jouer sur terre battue la nuit. Il y a l’hu­mi­lité, qui est plus élevée. La balle est plus lente et les condi­tions peuvent être très lourdes quand il fait froid. Je pense que cela fait une grande diffé­rence de jouer au tennis le jour, la nuit, sur terre battue »

De votre envoyé spécial à Roland‐Garros