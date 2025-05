De passage ce dimanche en confé­rence de presse après son magni­fique hommage sur le court Philippe‐Chatrier, Rafael Nadal a répondu à énor­mé­ment de ques­tions à propos de son immense carrière.

Et lorsque l’un de nos confrères lui a demandé s’il se souve­nait de la plupart de ses matchs, l’Espagnol a fait une drôle de confession.

« Je vais vous dire quelque chose de marrant. Je suis ce genre de gars qui arrive à se souvenir presque de chaque point, mais c’est une capa­cité que j’ai perdue il y a des années et des années, c’est vrai. Je n’ar­rive pas à me souvenir de la plupart des choses alors qu’a­vant, je me rappe­lais de beau­coup d’entre elles, chaque tournoi, chaque jeu, mais ce n’est plus le cas. C’est vrai, mais sans doute parce que j’ai mis un terme à ce chapitre de ma vie. »