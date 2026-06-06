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Rafael Nadal, plus que mécon­tent après sa défaite face à Zverev : « Ok, c’est terminé mais mon record de 14 titres à Roland Garros sera plus dure à battre que les 24 de Novak Djokovic »

Par
Laurent Trupiano
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La série docu­men­taire de Netflix consa­crée à Rafael Nadal mérite le détour même si ce type de docu­ment évite constam­ment l’as­pect contra­dic­toire. Cela peut donc irriter et tourner au spot publi­ci­taire à la gloire d’un cham­pion sans failles. On imagine aussi le droit de regard de l’in­té­ressé une fois le montage terminé.

Cela posé, il ne s’agit de bouder son plaisir et il y a quand même des passages très émou­vants. Les confi­dences de Rafa nous guident un peu mieux pour comprendre son person­nage, son ambi­tion, et ses devoirs. 

Une scène nous a parti­cu­liè­re­ment marqué car c’est celle qui lui ressemble le moins alors que sa carrière a été syno­nyme d’une grande humilité. 

Elle se passe dans la voiture après sa défaite au 1er tour face à Zverev lors de son dernier Roland Garros en 2024. A l’époque, il n’a pas encore décidé de s’ar­rêter mais il sent bien qu’il n’a plus les mêmes armes. Arrivé à Roland dans une forme rela­tive, il ne pensait pas s’éteindre aussi vite même si le tirage au sort ne l’avait pas épargné.

Une fois qu’il a donc expliqué à son fils avec le pouce baissé que son papa avait perdu, il a enchaine et a expliqué son entou­rage en chan­geant de voix et de ton, qu’il a une vraie certitude.

« Ok, c’est terminé mais mon record de 14 titres à Roland Garros sera plus dure à battre que les 24 de Novak Djokovic », éton­nant…

Publié le samedi 6 juin 2026 à 08:46

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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