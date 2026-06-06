La série documentaire de Netflix consacrée à Rafael Nadal mérite le détour même si ce type de document évite constamment l’aspect contradictoire. Cela peut donc irriter et tourner au spot publicitaire à la gloire d’un champion sans failles. On imagine aussi le droit de regard de l’intéressé une fois le montage terminé.
Cela posé, il ne s’agit de bouder son plaisir et il y a quand même des passages très émouvants. Les confidences de Rafa nous guident un peu mieux pour comprendre son personnage, son ambition, et ses devoirs.
Une scène nous a particulièrement marqué car c’est celle qui lui ressemble le moins alors que sa carrière a été synonyme d’une grande humilité.
Elle se passe dans la voiture après sa défaite au 1er tour face à Zverev lors de son dernier Roland Garros en 2024. A l’époque, il n’a pas encore décidé de s’arrêter mais il sent bien qu’il n’a plus les mêmes armes. Arrivé à Roland dans une forme relative, il ne pensait pas s’éteindre aussi vite même si le tirage au sort ne l’avait pas épargné.
Une fois qu’il a donc expliqué à son fils avec le pouce baissé que son papa avait perdu, il a enchaine et a expliqué son entourage en changeant de voix et de ton, qu’il a une vraie certitude.
« Ok, c’est terminé mais mon record de 14 titres à Roland Garros sera plus dure à battre que les 24 de Novak Djokovic », étonnant…
Publié le samedi 6 juin 2026 à 08:46