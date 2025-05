De passage en confé­rence de presse après la céré­monie en son honneur sur le court Philippe‐Chatrier à Roland‐Garros dimanche, Rafael Nadal a répondu à une ques­tion sur le futur de son fils.

Question : « Vous savez mieux que quiconque les sacri­fices qu’il faut consentir pour atteindre les sommets dans ce sport et s’y main­tenir aussi long­temps, ainsi que tout ce qu’il faut aban­donner pour devenir sportif profes­sionnel. Aimeriez‐vous que votre fils devienne joueur de tennis ou sportif profes­sionnel, quel que soit le sport ? »

Nadal : « Si mon fils mène une carrière dans le tennis comme je l’ai vécue, bien sûr que oui, parce que vous avez parler des sacri­fices mais je n’ai jamais eu le senti­ment d’avoir fait beau­coup de sacri­fices. Je n’ai jamais eu le senti­ment d’avoir perdu une partie de ma vie pour devenir profes­sionnel. Je n’ai jamais perdu, d’une certaine manière, des moments de ma jeunesse à cause du tennis. Je ne pouvais tout simple­ment pas faire tout ce que mes amis faisaient chaque week‐end, mais je pouvais faire toutes les autres choses, et je les ai faites. Et en même temps, quand on fait ce qu’on veut faire, on ne fait pas de sacri­fices. On travaille dur, bien sûr. On se donne à fond. Mais on fait ce qu’on veut. Vous travaillez dur, bien sûr. Vous vous donnez autant que vous le pouvez Donc, si mon fils ressent la même chose, je le soutien­drai. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais je le soutien­drai dans tout ce qu’il voudra faire. »