Dans un docu­men­taire sorti par un Eurosport Espagne, quelques jours avant de rece­voir un hommage à Roland‐Garros (dimanche 25 mai pour le premier jour du tournoi), le lieu le plus impor­tant de sa carrière, Rafael Nadal a évoqué sa rela­tion avec le public français.

« Je me suis toujours senti respecté. Mais il est vrai que pendant les deux premières années où j’étais là‐bas, j’avais l’im­pres­sion que le public voulait que Roger gagne. C’est le senti­ment que j’avais à l’époque. Donc, d’une certaine manière, ils voulaient que je perde parce qu’ils pensaient proba­ble­ment que si je perdais, Roger aurait plus de chances. Roger a gagné en 2009, et après ça, je pense que le public a commencé à me traiter d’une manière complè­te­ment diffé­rente. Ils ont vu que j’étais juste un battant, un type sympa, qui donne tout ce qu’il a à chaque fois qu’il est sur le court. Et je pense qu’ils ont senti à quel point j’ai­mais Paris et Roland‐Garros. »