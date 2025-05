Dans une salle de confé­rence de presse bondée, Rafael Nadal qui avait fait le tour des plateaux tv était détendu et souriant. Il a évoqué cette journée incroyable pour lui d’au­tant que comme il l’a précisé il n’aime pas être au centre de l’attention.

Questionné sur son rapport au team du tournoi qui a été symbo­lisé par leur présence sur le court lors de la céré­monie, Rafa a donné une leçon de vie.

« A un public large, vous pouvez mentir, mais vous ne pouvez pas mentir à ceux qui sont à vos côtés, jour après jour. Je ne parle pas de la famille, qui est votre famille, mais je parle aussi de votre équipe, et ceux qui travaillent derrière les projec­teurs, mais qui vous voient tous les jours, qui voient vos réac­tions, comment vous réagissez après la victoire, après la défaite, comment vous vous comportez, les ramas­seurs, les chauf­feurs… En fin de compte, je veux que l’on se souvienne de moi comme d’un gars qui fait que les gens sont contents de le revoir quand il revient sur les lieux. C’est cela qui est impor­tant pour moi. Quand vous prenez votre retraite et que vous ne revenez plus pendant un moment, si vous avez le senti­ment que ceux qui travaillent dans l’ombre, mais qu’ils vous connaissent vrai­ment, qu’ils savent qui vous êtes dans la vraie vie, qu’ils veulent vous voir, qu’ils sont heureux de vous voir, alors c’est plutôt une bonne nouvelle.