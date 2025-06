Alors que tous les obser­va­teurs s’en­flamment assez logi­que­ment sur l’ex­ploit réalisé par Loïs Boisson face à Mirra Andreeva ce mercredi en quarts de finale de Roland‐Garros, certains comme l’an­cienne numéro 1 mondiale en double, Rennae Stubbs, préfèrent pester contre l’arbitrage.

Selon l’Australienne, la joueuse russe s’est fait voler un point sur son service dans le deuxième set, à 3–3, 0–30.

3–3 0–30 Andreeva got screwed. U clearly see the ball push the clay off the line. Mirra actually said to the umpire, « the clay went off the line » & she was right, there was another ball mark there & that’s the one the used to say out. WHEN ARE WE GETTING ELECTRONIC LINE CALLING !