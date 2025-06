Après la finale de Roland‐Garros conclu par une victoire de Carlos Alcaraz contre Jannik Sinner, dans une finale homé­rique et pleine de suspense au meilleur des cinq sets (6−4, 7–6, 4–6, 6–7, 6–7), Rennae Stubbs est allée de son commen­taire sur Twitter. L’ancienne numéro un mondiale en double a eu une petite pensée pour l’Italien, sûre­ment touché, après avoir effleuré la victoire dans le quatrième set, à 5–3 et trois balles de match pour conclure.

I feel SO BADLY for Jannik & yet i am so unbe­lie­vably impressed with Carlos. These two are next level…. Two GREAT guys ! Carlos is more outward and char­ming and people gravi­tate to his abso­lute joy and Jannik is kind and quiet and lovely. WE ARE SO LUCKY TO HAVE THEM IN OUR SPORT