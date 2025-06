Tout passionné de tennis connaît désor­mais le terme « Djokosmash », entré dans le voca­bu­laire des fans pour dési­gner le point faible du Serbe : son smash.

S’il a réalisé une perfor­mance impres­sion­nante contre la « machine » Jannik Sinner en demi‐finales de Roland‐Garros, malgré une défaite en trois sets, le Serbe de 38 ans a encore montré sa fragi­lité sur ce coup dans le jeu décisif.

Une erreur qui a suscité de nombreuses réac­tions, notam­ment de la part de l’an­cienne numéro 1 mondial en double et ex‐coach de Serena Williams, Rennae Stubbs. « Novak est sans aucun doute le plus grand joueur de tous les temps, mais son smash a toujours été douteux. Celui‐là lui a coûté cher. »

