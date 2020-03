C’est l’information de la journée. La Fédération française de tennis vient d’annoncer que Roland-Garros, initialement prévu du 24 mai au 7 juin, se déroulera finalement du 20 septembre au 4 octobre 2020. Des joueuses et des joueurs ont appris cette décision sur… Twitter par le tweet du tournoi. Alizé Cornet, Diego Schwartzman ou encore Naomi Osaka ont fait part de leur surprise. Voilà qui risque bien de faire parler…

What ? ??Again finding out through twitter… https://t.co/PtrINFoR6k

— Sorana Cirstea (@sorana_cirstea) March 17, 2020